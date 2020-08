CdM – Meret senza spazio con Ospina titolare, l’agente lavora per il prestito

Rino Gattuso, da quando è arrivato, ha sempre preferito Ospina a Meret, facendoli sì alternare ma con il colombiano decisamente in pole. Per il portiere classe 1997 e per il suo procuratore questa situazione non è più accettabile. Meret deve essere il titolare, ne va del futuro della sua carriera.

Come riportato dai colleghi del Corriere del Mezzogiorno, Federico Pastorello, procuratore di Meret ha chiesto garanzie tecniche e sta sondando eventuali cessioni in prestito. Il Napoli punta su Meret ma deve avere il posto da titolare, altrimenti alla lunga il rapporto potrebbe diventare tanto logoro da portare ad un addio.

