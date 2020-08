Nome nuovo per la difesa del Napoli: piace il capitano dello Spartak Mosca

Gabriel Magalhaes è nel mirino del Napoli da tempo e gli azzurri sembrano avere un accordo su tutto. Negli ultimi giorni, però, sul difensore brasiliano è piombato l’Arsenal che porta con sé il fascino della Premier League. De Laurentiis e Giuntoli stanno già sondando l’eventuale alternativa se alla fine Gabriel dovesse accasarsi ai Gunners.

Come riportato dai colleghi del Corriere del Mezzogiorno, il Napoli monitora vari profili per la difesa e sembra interessato al capitano dello Spartak Mosca, Dzhikiya. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Lille attende i movimenti in uscita del Napoli per la cessione di Gabriel Magalhaes, che, però, è molto tentato dall’Arsenal. I Gunners però non hanno ancora l’accordo con il presidente Lopez. Il Napoli sta monitorando anche altri profili per la difesa. Ha avuto contatti per Vertonghen prima che firmasse con il Benfica, poi si è mosso su Sokratis dell’Arsenal e Dzhikiya, capitano dello Spartak Mosca”.

