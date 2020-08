CdM – Apertura del Sassuolo per Boga: il fratello-agente spinge alla cessione

Jeremie Boga è il nome in cima alla lista per il dopo Callejon. Il Napoli sta facendo di tutto per garantirsi le prestazioni dell’asso ivoriano ma il Sassuolo lo valuta troppo. I neroverdi chiedono 40 milioni mentre il Napoli ne offre 25 più una contropartita tra Younes, Malcuit, Ounas e Tutino.

Come riportano i colleghi del Corriere del Mezzogiorno, il Sassuolo pare abbia fatto registrare una timida apertura per abbassare le pretese. Intanto, nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra la società emiliana e il fratello-agente di Boga. Quest’ultimo, che spinge alla cessione, farà sapere di non voler rinnovare il contratto in scadenza nel 2022 per accasarsi al Napoli.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: