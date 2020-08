Boga costa troppo, il Napoli vira su Brekalo ma anche lui ha una valutazione alta, ADL vuole lo sconto

Dopo 7 anni di corse, tagli, gol. Dopo 7 anni d’amore, come ben sappiamo, José Maria Callejon non sarà più un calciatore del Napoli. Al di là del dispiacere emotivo nel non vedere più il numero 7 spagnolo sfrecciare sulla destra, c’è anche un problema tattico dovuto al vuoto lasciato da Callejon in campo. Un vuoto che Gattuso, De Laurentiis e Giuntoli stanno provando a colmare sondando varie trattative. Cengiz Under della Roma e Jeremie Boga del Sassuolo sono i nomi più caldi per il dopo Callejon, ma nelle ultime ore è spuntato il nome di Josip Brekalo del Wolfsburg.

Come riportato dai colleghi de Il Mattino, il Napoli starebbe virando sull’esterno croato classe 1998, vista l’elevata resistenza che il Sassuolo sta opponendo per Boga. Il club tedesco, detentore del cartellino di Brekalo chiede 20 milioni, una cifra fattibile per il Napoli che prova comunque ad abbassare le richieste. Uno sconto, quello richiesto da De Laurentiis, possibile vista la volontà del giocatore, che avrebbe già palesato il proprio gradimento per un trasferimento all’ombra del Vesuvio.

