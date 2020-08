Riapertura stadi, la Serie A punta a far tornare i tifosi per la terza giornata. Napoli a lavoro già per il ritiro a Castel di Sangro

La riapertura degli stadi ai tifosi è uno dei temi sul quale le varie società di Serie A lavorano per trovare una soluzione. E alcuni aggiornamenti sono riportati dal portale Calcio&Finanza.

L’idea dei club sarebbe quella di riaprire gli impianti per la terza giornata di campionato, nel weekend del 3-4 ottobre. Data scelta anche in vista del doppio impegno della Nazionale Italiana contro Moldavia (il 7 ottobre a Parma) e Olanda (il 14 ottobre a Milano).

Per il calcio dilettantistico, invece, sarebbe prevista una partecipazione massima di 1000 spettatori, con la possibilità di aumentare il numero dei presenti in base ad una deroga regionale. Proprio in questo senso stanno lavorando Napoli e Lazio per ospitare i tifosi nei rispettivi ritiri precampionato. In questo modo i supporters sarebbero accolti tramite ingressi contingentati e posti da prenotare.