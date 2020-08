Dall’Inghilterra – L’Arsenal ha trovato l’accordo con Gabriel, ma prima deve vendere in difesa: stessa situazione per il Napoli

Continuano ad arrivare aggiornamenti di calciomercato sul Napoli. Gli azzurri sono molto interessati al difensore Gabriel del Lille, che però piace anche all’Arsenal.

E proprio i Gunners – racconta il Times – avrebbero già trovato un accordo con il difensore brasiliano per il trasferimento. In questo momento la dirigenza inglese sta lavorando per trovare l’intesa anche con il Lille, per il quale è pronta un’offerta da circa 30 milioni di euro (bonus compresi, ndr).

L’unico problema dell’Arsenal è che prima di acquistare Gabriel deve dismettere un difensore tra Sokratis, Mustafi e Chambers. In pratica lo stesso problema che in questo momento ha il Napoli che deve cedere prima uno tra Koulibaly o Maksimovic.

Si tratta di una corsa contro il tempo: la prima società che riuscirà a cedere un difensore, potrà tentare l’affondo a Gabriel. Ma la scelta definitiva, sulla sua prossima squadra, tocca al calciatore brasiliano.