Castel Di Sangro, il sindaco annuncia: “Agli allenamenti potranno assistere 1000 persone al giorno con prenotazione. Ci saranno due triangolari!”

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, ha parlato ai microfoni di Radio Marte fornendo importanti novità:

“Abbiamo approntato un’organizzazione adeguata per l’arrivo del Napoli, sia per quanto riguarda la prevenzione del Covid che per l’ordine pubblico. Allo stadio Patini non ci potranno essere più di 1000 persone al giorno per gli allenamenti. Su questo tema bisognerà affidarsi alle comunicazioni ufficiali che non tarderanno ad arrivare.

Il rischio che possa cambiare la situazione – dopo quello che è accaduto per le discoteche – c’è sempre, noi abbiamo la ragionevole convinzione di potercela fare con un senso minimo di responsabilità da parte di tutti. Il Napoli uscirà con un comunicato ufficiale: ci sarà una modalità per assistere agli allenamenti, bisognerà registrarsi su una piattaforma e prenotarsi. Sarà disponibile tra mercoledì e giovedì. L’obiettivo è favorire una partecipazione ampia e possibile.

Poi ci sono altre cose da vedere oltre agli allenamenti, mi riferisco al Napoli Village e al teatro comunale dove saranno realizzati eventi e conferenze. Cercheremo di dare spazio ad ognuno in modo che nessuno resti deluso. Ci sarà un secondo triangolare, dopo quello del 28, sempre con squadre abruzzesi, che si giocherà ai primi di settembre. Questa è l’indicazione che abbiamo avuto. Ogni squadra dovrà sottoporsi a test sierologici e tamponi.

Il 25 è prevista la conferenza stampa di apertura ritiro con la presenza di Gattuso e De Laurentiis, stiamo lavorando agli allestimenti ed è quasi tutto pronto. Ci saranno anche eventi, ma saranno contingentati per quanto riguarda la presenza. Abbiamo allestito spazi esterni, ci saranno anche maxi-schermi dislocati per la città per consentire a chi resta fuori di poter seguire allenamenti ed eventi. Faccio una raccomandazione a tutti, non bisogna avventurarsi. Dobbiamo fare un piccolo sacrificio quest’estate“.