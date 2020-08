Nigeria, il CT Rohr: “Osimhen mi ha chiesto consigli prima di accettare il Napoli. Gli ho detto di parlare con Gattuso”

Il CT della nazionale nigeriana, Gernot Rohr, ha rilasciato un’intervista al Daily Times rivelando alcuni retroscena che hanno portato al trasferimento di Victor Osimhen al Napoli.

Il CT della Nigeria ha svelato di essere stato contattato dall’attaccante prima del suo passaggio in azzurro, proprio per chiedere consigli su cosa fare. Il tecnico – si legge – ha così analizzato il Napoli una formazione formata da ottimi calciatori, ma senza nessun fuoriclasse, destinazione ideale per un calciatore che ha intenzione di imporsi come nuova stella di un club.

“La Nazionale non ha più grandi star come Jayjay Okocha. Adesso c’è Osimhen, ma deve mettersi alla prova – ha detto Rohr.

Spero che ci riesca al Napoli. Prima di andarci, ne ha parlato con me, voleva il mio consiglio. Gli ho consigliato di vedere l’allenatore, Gattuso, e avere garanzie sul fatto di giocare e che non si accomoderà in panchina. Lo ha fatto e sono contento del trasferimento perché il Napoli è un grande club. Inoltre in Italia, Victor, potrà migliorare giocando contro difensori forti. Spero riesca a segnare tanti gol come ha fatto in Francia”.