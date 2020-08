La Sampdoria guarda in casa Napoli: piacciono Hysaj o Malcuit per le fasce

Calciomercato in entrata, ma il Napoli in questo momento è particolarmente concentrato sulle cessioni. Gli azzurri hanno registrato in queste ore l’interessa da parte della Sampdoria per due calciatori.

Infatti, secondo quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, i blucerchiati avrebbero messo gli occhi su Kevin Malcuit, seguito fa tempo, ma anche su Elseid Hysaj. Il terzino albanese non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza con i partenopei e quindi fa gola a diversi club in Serie A.