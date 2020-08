Cm.com – Caos Higuain: la Juventus vuole svincolarlo ma lui è contrario

Gonzalo Higuain è diventato un peso per le casse della Juventus. L’attaccante argentino sembra essere un corpo avulso dalla squadra e il club vorrebbe svincolarlo per liberarsi del suo stipendio.

Calciomercato.com rivela però che il Pipita non vuole proprio saperne. Higuain ha ancora un anno di contratto per un totale di 7.5 milioni di euro a cui dovrebbe rinunciare nel caso in cui la Juventus optasse per una risoluzione. La situazione è tesa e sembra non essere facilmente risolvibile.