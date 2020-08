Dalla Francia – Manchester City-Koulibaly, base d’accordo sull’ingaggio

Il Manchester City è stato eliminato ieri sera dal Lione in Champions League ai quarti di finale. Una batosta per Guardiola e per il club. Tuttavia i piani societari non cambiano e i citizens puntano più che mai all’acquisto di Kalidou Koulibaly. Secondo quanto rivelato dai francesi di Foot Mercato, il difensore senegalese avrebbe raggiunto una base d’accordo con il Manchester City sull’ingaggio. Insomma la trattativa entra nel vivo e le probabilità di vedere Koulibaly altrove sono sempre più alte.

