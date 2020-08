Corriere.it – Coronavirus, caos negli aeroporti: a Roma si fanno i tamponi, nessun controllo a Milano e Napoli

Continua ad essere tenuta d’occhio l’emergenza legata al Coronavirus, con i numeri tornati preoccupantemente a salire nelle ultime ore (in Francia ieri nuovo record di casi, oltre 3 mila in 24 ore). Corriere.it sottolinea come invece in Italia ci sia caos per quanto riguarda i controlli negli aeroporti per i rientri dai paesi considerati a rischio.

Come riporta Corriere.it, nessun controllo viene effettuato a Milano, Bergamo e Napoli, mentre al contrario vengono fatti controlli a Roma e Venezia. Migliaia di passeggeri da Grecia, Spagna, Croazia e Malta non sono stati sottoposti al test anti-Covid.

Ricordiamo che in Campania, secondo l’ultima ordinanza emessa dal governatore De Luca, i cittadini rientranti dall’estero (senza distinzione dal Paese di provenienza) dovranno essere sottoposti a quarantena e controlli con tamponi o test seriologici.