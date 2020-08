FOTO – Jorginho torna in Italia, l’ex Napoli in vacanza a Capri

Sono sempre di più i calciatori che scelgono la Campania come meta per le proprie vacanze estive, in particolare Capri è una delle destinazioni più gettonate.

Tra i giocatori che quest’anno hanno scelto l’isola napoletana c’è chi conosce bene questo territorio: parliamo di Jorginho. Il regista ex Napoli, ed oggi al Chelsea, ha pubblicato una foto su Instagram rivelando di essere in vacanza proprio a Capri. Un richiamo, quello della Campania e delle sue bellezze, alla quale è difficile resistere.

ECCO LA FOTO: