Clamoroso in Champions League, il Lione si impone 3-1: Manchester City eliminato!

Altro risultato incredibile in questa final eight di Champions League. Il Lione compie un’altra impresa e, dopo aver eliminato la Juventus, fa fuori anche i grandi favoriti per la vittoria finale del Manchester City.

Il risultato finale è di 3-1 con le reti di Cornet pareggiata poi da De Bruyne nella ripresa. Nel finale entra Dembele e realizza la doppietta che porta i francesi in semifinale, dove ad aspettarli c’è il Bayern Monaco.