SKY – I ricavi delle italiane in Champions League: il Napoli guadagna circa 66 milioni. Solo la Juve porta a casa di più. I dettagli

Oltre 250 milioni di euro complessivi, questi i ricavi delle 4 italiane (Juventus, Napoli, Inter, Atalanta) che hanno preso parte a questa edizione della Champions League. Come riportato da Sky Sport, mai le squadre della Serie A avevano guadagnato tanto nella storia della competizione, con una crescita del 2% circa rispetto ai dati ufficiali resi noti dall’Uefa nella passata stagione.

Diverse le voci che contribuiscono al ricavo totale, tra market pool (la distribuzione degli introiti dai diritti televisivi), quota calcolata in base al ranking storico, bonus per la semplice partecipazione, bonus per i risultati ottenuti e per la fase raggiunta. Ad arricchirsi più di tutte è la Juventus, all’Atalanta arrivano 10 milioni solo per il fatto di essere approdata ai quarti.

JUVENTUS: ricavo totale 86,8 milioni di euro

ATALANTA: ricavo totale 57,7 milioni di euro

INTER: ricavo totale 46 milioni di euro

NAPOLI: ricavo totale 65,8 milioni di euro. Nel dettaglio:

Market pool 1: 7,5 milioni

1: 7,5 milioni Bonus partecipazione : 15,25 milioni

: 15,25 milioni Ranking storico : 15,5 milioni

: 15,5 milioni Bonus risultati : 10,8 milioni

: 10,8 milioni Bonus redistribuito : 0,8 milioni

: 0,8 milioni Bonus ottavi : 9,5 milioni

: 9,5 milioni Market pool 2: 6,5 milioni