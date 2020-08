Niente Napoli, visite mediche in programma: Vertonghen va al Benfica

Niente da fare per il Napoli, Jan Vertonghen pare abbia scelto di accasarsi altrove. Come riporta la Bbc, l’ex difensore del Tottenham si sottoporrà in giornata alle visite mediche con il Benfica. Il belga andrà a rinforzare il reparto arretrato del tecnico della formazione allenata da Jorge Jesus.

Su Vertonghen c’erano stati interessamenti anche di Inter, Napoli e Roma. Il 33enne non ha rinnovato il suo contratto e ha lasciato il Tottenham dopo oltre 300 presenze.