Vertonghen, accordo ad un passo con il Benfica, niente Napoli

Jan Vertonghen poteva essere un ottimo rinforzo, a parametro zero, per il Napoli. Appena svincolato dal Tottenham, il difensore belga si legherà al Benfica, niente azzurro per lui. Secondo i colleghi di Sportitalia l’accordo è ad un passo, il club portoghese ha già programmato anche le visite mediche. Continua quindi la campagna di colpi a parametro zero da parte dei portoghesi. L’acquisto del difensore belga infatti si aggiunge al colpo Cavani, che sembra veramente vicino alle aquile.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI