RAI – Roma forte su Meret, ma il Napoli non lo cede in prestito: chiede 50 milioni per lui!

Alex Meret dall’arrivo di Gattuso è stato superato da Ospina nelle gerarchie. Il tecnico azzurro preferisce il colombiano per le capacità fase di impostazione. Si è parlato molto negli ultimi giorni di diverse squadre interessate a Meret. Scambio con il Torino per Sirigu, praticamente impossibile. La Roma sembra essere interessata ad un prestito.

Proprio di quest’ultima trattativa ha parlato Ciro Venerato, uomo mercato RAI, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante il programma Radio Goal. Venerato ha parlato dell’impossibilità di un prestito e della reale cifra per acquistare Meret. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli non darà mai via Meret in prestito e non mi risulta un affondo della Roma. Se proprio volesse andar via, dovrebbe portare un’offerta da 50 milioni anche se il Napoli vuole puntare su di lui”.