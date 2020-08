Pedullà su Gazzetta: “Koulibaly, il Napoli spera nel rilancio dello United, brutti rapporti con il City”

Kalidou Koulibaly è l’oggetto del mercato in uscita del Napoli, non lo si può negare. De Laurentiis ha fissato il prezzo del difensore senegalese a 100 milioni di euro, conscio del fatto che sia molto difficile ricevere un’offerta del genere. Al momento nessuna però è neanche lontanamente vicina alla richiesta dei partenopei. Il Manchester City sembra essere la squadra più interessata, ma l’offerta è ancora molto bassa. I rapporti non idilliaci tra i due club, causa affare Jorginho, non fanno ben sperare nella riuscita dell’accordo. Infatti il Napoli spera che qualche altra big europea rilanci per Koulibaly, cosi da far partire un’asta per accaparrarsi il difensore e trarne il guadagno desiderato. Ne ha parlato Alfredo Pedullà su Gazzetta, sottolineando quanto l’offerta del City sia ancora bassa e quanto il Napoli speri in un rilancio dello United. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Poco più di 60, facciamo 63, come vorrebbe il Manchester City che ha presentato un’offerta tramite Fali Ramadani. Non bastano, ancora. Ma è intanto una bella rincorsa, da seguire, tenendo conto dei rapporto tra i club. Non idilliaci, anzi, dopo il naufragio dell’operazione Jorginho nel 2018. Il Napoli ha messo in preventivo l’uscita di Koulibaly, spera ch l’altro club di Manchester voglia raccogliere il guanto di sfida dei cugini, oppure che l’appetito venga ad un’altra big d’Europa”.