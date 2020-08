CorSport – Mykolenko-Napoli, la richiesta della Dinamo Kiev gela gli azzurri!

Vitalij Mykolenko è un terzino sinistro, classe 1999, in forza alla Dinamo Kiev. Il Napoli, come ben sappiamo è alla ricerca di un rinforzo proprio in quel ruolo e sta sondando il territorio per il difensore ucraino. Inizialmente la quotazione della Dinamo sembrava essere di 10 milioni di euro. Come si legge sul Corriere dello Sport, però, il Napoli è rimasto scioccato dalla reale cifra richiesta dagli ucraini. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“A lievitare repentinamente il prezzo c’è chi fa di meglio: perché Vitalij Mykolenko (21) ora ha una quotazione diretta, non i dieci sospettati, ma i trentacinque che attraverso un giro di consultazioni hanno gelato il Napoli”