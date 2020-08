JOSE GAYA NAPOLI – Spunta un altro nome nella lista di mercato del Napoli. si tratta di un terzino sinistro del Valencia. A riportare la notizia è Calciomercato.com.

JOSE GAYA NAPOLI

José Gayà giocatore classe ’95 ha attirato l’interesse del club azzurro. Lo spagnolo in scadenza nel 2023 con il Valencia però, è nel mirino anche del Barcellona. Il terzino sinistro potrebbe rappresentare una delle alternative a Sergio Reguilon, il quale sembra essere vicino al Napoli se non fosse per l’unico ostacolo: il club proprietario del cartellino, il Real Madrid.

LA CARRIERA AL VALENCIA

José Gayà

Ma chi è José Gayà? Rappresenta un terzino sinistro dotato di grande tecnica e rapidità, grazie a quest’ultima può fungere anche da centrocampista di fascia sinistra. Durante il campionato al Valencia ha siglato 3 reti in 152 presenze dalla stagione 2013/2014.