Ilaria D’Amico lascia Sky Calcio: c’è già il nome della sostituta!

Ilaria D’Amico, conduttrice romana di Sky Sport, dopo 18 anni ha deciso di salutare il calcio in tv. A parlarne, l’edizione odierna di Gazzetta, che indica anche l’erede al trono della conduzione della Serie A. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Ilaria D’Amico, dopo 18 anni, ha detto stop. Stop al calcio in tv. La conduttrice romana, che dal 2013 fa coppia fissa con Gigi Buffon, ha condotto per 15 anni Sky Calcio Show, il programma che accompagna la Serie A, per poi passare alle Champions League. Con l’atipica edizione 2020 di Lisbona saluterà il pubblico calcistico di Sky. La candidata numero uno per raccogliere il testimone della D’Amico è Anna Billò”.