Il Mattino – Il Cagliari su Ghoulam, frenato dall’ingaggio

Faouzi Ghoulam è uno dei grandi rammarichi del Napoli, un grande momento di forma interrotto da un primo infortunio, al quale se ne sono susseguiti altri. Un ritorno tanto atteso ma mai reale, con prestazioni diverse dal passato e da quel che ci si aspettava, che hanno reso l’algerino un calciatore da vendere. Il Cagliari sembra essere interessato ma sta valutando l’acquisto considerando l’ingaggio percepito dal terzino.

Ne ha parlato nell’edizione di oggi Il Mattino, sottolineando come la cessione di Ghoulam sia molto probabile, considerando la ricerca di un nuovo terzino sinistro da parte del Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Ghoulam è in vendita: il Cagliari è interessato ma è spaventato dallo stipendio. La cessione dell’algerino sembra molto probabile. Lo si evince dal casting in corso per la fascia sinistra”.