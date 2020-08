Dinamo Kiev, Lucescu: “Mykolenko è pronto per la Serie A. Napoli è l’ambiente giusto per Under”

Vitalij Mykolenko, Mykola Matvijenko e Cengiz Under sono tre calciatori rispettivamente ucraini e, l’ultimo, turco. Cos’hanno in comune? Un allenatore. Proprio così, stiamo parlando di Mircea Lucescu, oggi allenatore della Dinamo Kiev, che ha allenato tutti e tre i suddetti calciatori, tra Shakhtar, Turchia e Dinamo. Lucescu è oggi intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante il programma Radio Goal, parlando proprio di questi tre calciatori allenati da lui, ora accostati al Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Gattuso ha fatto molto bene, ha rinforzato la disponibilità in campo dei calciatori e in più ha vinto un trofeo importante come la Coppa Italia. Under è un giocatore che ha bisogno di avere il calore dei tifosi per rendere e penso Napoli possa essere la piazza giusta. Mykolenko è un bel terzino di spinta, è uno dei più ricercati: ha avuto qualche problemino dopo la pandemia. È pronto per un passo importante in Serie A. Matvijenko, infine, ha un gran futuro, l’ho avuto allo Shakhtar e so di offerte dall’Inghilterra”.