GAZZETTA – Rivoluzione Bari, cambia l’allenatore. Il d.s. Scala passa al Napoli: sarà vice team manager

Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira, ha pubblicato su Twitter un aggiornamento che riguarda il futuro del Bari e che indirettamente coinvolge il Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Rivoluzione Bari: Giancarlo Romairone (ex Carpi e Chievo, ndr) sarà il nuovo direttore sportivo. Matteo Scala trasloca al Napoli dove sarà il vice team manager (Paolo De Matteis, ndr). Per la panchina avanza Gaetano Auteri. De Laurentiis cambia tutto per puntare alla B”.

