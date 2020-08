Alvino: “Milik e Allan i più vicini alla cessione, ma in questo Napoli nessuno è incedibile!”

Carlo Alvino, noto giornalista del panorama napoletano, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al mercato del Napoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Alvino, durante il programma Radio Goal si è soffermato su alcune trattative in uscita per gli azzurri. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Penso che Milik e Allan siano i due calciatori azzurri più vicini alla cessione, hanno la valigia pronta. Oggi non esistono calciatori incedibili. Se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile per un giocatore importantissimo, allora potrebbe esserci qualche sorpresa. È una legge che vale per tutti. Non mi preoccuperei di chi andrà via ma di vedere chi arriverà. La dirigenza del Napoli dovrà essere bravissima ad unire soldi ed idee”.