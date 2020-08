Allan, affare in chiusura con l’Everton ma attenzione all’inserimento dell’Atletico Madrid

L’amore tra Allan ed il Napoli è finito, di certo non negli ultimi mesi. Dalla mancata cessione di un anno e mezzo fa al PSG il centrocampista brasiliano ha avuto una crollo nelle prestazioni. Non è stato più quel mastino che si era visto in Champions contro il Liverpool e proprio contro i francesi del Paris Saint Germain. Una discesa iniziata con Ancelotti e terminata con Gattuso che lo ha praticamente fatto fuori dalla rotazione del centrocampo. È notizia di oggi l’affare in chiusura con l’Everton, di nuovo alla corte di Ancelotti. Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino per Allan ci sarebbe però anche l’inserimento dell’Atletico Madrid ma potrebbe essere troppo tardi. I toffees sono in chiusura con il Napoli, con un’offerta molto vicina ai 40 milioni richiesta da De Laurentiis.

