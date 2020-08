Il Mattino – Offerta del Napoli per Boga, ma Giuntoli aspetterà un’apertura del Sassuolo fino a Ferragosto

Il calciomercato sta entrando del vivo, con tanti affari pronti a decollare. Il Napoli al momento è concentrato sulle cessioni, ma il d.s. Giuntoli continua a portare avanti le trattative in attesa di chiudere.

Il nome che più stuzzica la fantasia di dirigenza e allenatore è quello di Boga. Il Napoli ha presentato un’offerta al Sassuolo da 25 milioni più il cartellino di uno tra Ounas o Younes. I neroverdi continuano a chiedere 40 milioni cash per chiudere l’affare, cifra che i partenopei non sono disposti a spendere.

L’edizione odierna de Il Mattino sottolinea come il d.s. azzurro non aspetterà in eterno. Se entro Ferragosto non dovesse arrivare un’apertura da parte del Sassuolo, il Napoli cambierà obiettivo.