UFFICIALE – Leandrinho lascia il Napoli: contratto di tre anni con il Red Bull Bragantino

La notizia era nell’aria, ma adesso è ufficiale: Leandrinho lascia definitivamente il Napoli e si accasa al Red Bull Bragantino.

L’annuncio è arrivato attraverso l’account Twitter del club brasiliano: “Leandrinho difenderà i nostri colori per i prossimi tre anni!“.

Sempre sui social le prime parole del calciatore: “Stare qui è una nuova possibilità per me. È un ottimo gruppo e lavorerò per dare il massimo al club“.

Cessione importante in casa Napoli che libera così lo slot da extracomunitario per un nuovo acquisto.

ECCO IL TWEET:

FICOU DE VEZ

Leandrinho, que estava emprestado pelo Napoli, acerta em definitivo e vai defender as nossas cores pelos próximos três anos!



"Continuar aqui é uma nova chance para mim. É um grupo excelente e vou trabalhar para dar o melhor para o clube".#ProntosParaOMundo pic.twitter.com/RzojOcUxgN — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) August 11, 2020