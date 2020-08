L’agente di Reguilòn è Kia Joorabchian, l’amico di Ancelotti che avrebbe dovuto portare Diego Costa al Napoli

Kia Joorabchian è stato uno degli agenti più discussi in casa Napoli per un breve periodo. L’agente britannico e di origine iraniana è tornato nell’orbita azzurra per via dell’operazione Sergio Reguilón. Il giocatore è del Siviglia ma in prestito dal Real ed ha accettato la destinazione partenopea. I madrileni lo valutano sui 20-25 ma manca ancora l’intesa con il club.

Il nome di Joorabchian non sembra neanche essere nuovo nel Napoli perché Ancelotti lo conosceva bene. I due hanno stretto amicizia ai tempi del Chelsea. Ancelotti venne pizzicato a cena con lui per parlare di grandi nomi da portare al Napoli ma mai arrivati: da Diego Costa a Dembelé del Tottenham. Joorabchian sarebbe potuto diventare un intermediario degli affari di mercato del Napoli. La cosa non si concretizzata per via del successivo esonero del tecnico ma il Napoli lo ritrova per la trattativa Reguilon confrontandosi con il suo passato.

L’agente, però, è molto influente nel mondo del calcio. Un vero e proprio uomo d’affare che in passato ha realizzato dei veri e propri capolavori. Infatti è stato lui a portare giocatori del calibro di Mascherano e Tevez nel West Ham. Però al club londinese, arrivò una multa dalla federazione britannica per le modalità non legale in cui i due argentini arrivano in Inghilterra. Non solo, anche in Italia ha portato all’Inter Joao Mario e Gabigol, rivelatosi dei veri e propri flop. Joorabchian finì anche in galera per riciclaggio di denaro per poi essere assolto.