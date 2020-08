Emozionante saluto di Koulibaly a Callejon: “Amico vero. Sempre uniti, come in quell’abbraccio” (FOTO)

Il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, ha voluto dedicare un saluto speciale al compagno e amico Callejon, che ha lasciato il Napoli dopo ben 7 stagioni in azzurro.

“Professionista esemplare, amico vero. Sempre uniti: come in quello splendido abbraccio“, questo il messaggio pubblicato dal senegalese su Instagram, con allegata la foto dell’abbraccio tra i due calciatori dopo la rete in Juventus-Napoli di Koulibaly, proprio su assist da calcio d’angolo dello spagnolo.

ECCO IL POST:

https://www.instagram.com/p/CDysutOCOov/