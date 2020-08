Immobile a SpazioNapoli: “Resto altri 4 anni alla Lazio. Più volte vicinissimo al Napoli, con Insigne non parlo di mercato”

Prima la scarpa d’oro, poi il ritorno nella sua città: Ciro Immobile è stato a Torre Annunziata oggi pomeriggio per ritirare un’onorificenza del comune. Ha risposto all’invito del Sindaco Vincenzo Ascione. A margine dell’evento, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa presente, SpazioNapoli compreso:

Ho appena terminato un primo ciclo con la Lazio di 4 stagioni e sono pronto per iniziare un altro ciclo di 4 anni. Quanto sono stato vicino al Napoli? Molto… almeno un paio di volte. Se Insigne ha provato a convincermi? No, non parliamo mai di mercato quando siamo insieme (ride, ndr).

La stagione di Gattuso al Napoli? Direi molto buona. Hanno sfiorato anche l’impresa con il Barcellona. De Laurentiis mi aveva augurato di superare Higuain? L’ho ringraziato di persona. Mi ha fatto molto piacere.

Dai nostri inviati Pasquale Giacometti e Giuseppe Ferrante