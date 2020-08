Ghoulam da pelle d’oca su Callejon: “Modello da imitare, ma sarai sempre inarrivabile”

Da brividi il post che Faouzi Ghoulam ha scritto su Instagram per salutare José Callejon. Dopo il toccante saluto di Insigne, per lo spagnolo in scadenza di contratto un’altra testimonianza di grande affetto:

“Ogni partita, ogni allenamento. Sei stato il modello da imitare, l’esempio da seguire. Ma sei e sarai sempre unico e inarrivabile.

Grazie per tutto quello che mi hai insegnato. Chapeau, José María Callejón, sono orgoglioso della nostra amicizia”