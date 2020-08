Ex Napoli, Diawara verso la Premier: la Roma studia lo scambio con Torreira dell’Arsenal

Sta per entrare nel vivo il mercato della Roma. I giallorossi hanno già messo a segno il colpo Pedro a parametro zero e in attesa che Dan Friedkin prenda il suo posto da nuovo presidente lavorano su altre trattative.

Una delle ultime novità, come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, riguarda un potenziale scambio con l’Arsenal. Ai gunners piace Amadou Diawara e nella trattativa potrebbe rientrare il centrocampista uruguagio Torreira, ex Sampdoria.