ULTIM’ORA – Coronavirus, test su 9 giocatori del Barcellona: c’è un positivo!

Un giocatore del Barcellona è risultato positivo al Coronavirus, ma il club afferma di non essere stato in contatto con nessuna delle squadre che competono in Champions League.

Il Barcellona ha condotto martedì i test del Coronavirus su nove giocatori: Pedri, Trincao, Matheus Fernandes, Jean-Clair Todibo, Moussa Wague, Carles Alena, Rafinha, Juan Miranda e Oriol Busquets. Uno dei nove – che non è stato nominato – ha restituito un test positivo. Il club fa sapere che è asintomatico ed è in quarantena a casa. In un comunicato, il Barcellona ha aggiunto che la questione è stata segnalata alle autorità sanitarie e tutti i contatti recenti del giocatore sono stati monitorati.

I nove calciatori che sono stati testati non fanno parte della rosa della prima squadra che si recherà a Lisbona per i quarti di finale di Champions League, dove venerdì il Barcellona affronterà il Bayern Monaco.