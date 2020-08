Castel Di Sangro, ingresso allo stadio per mille spettatori, ma a pagamento! Decise le amichevoli

C’è tanta attesa per il ritiro di Castel Di Sangro, in casa Napoli. Finalmente è stato sciolto il nodo sulle date: gli azzurri saranno in Abruzzo dal 24 agosto al 5 settembre, prima del rientro in Campania e dell’inizio del campionato il 19. Sciolto, però, anche un altro nodo molto importante.

Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, ha firmato l’ordinanza che prevede la presenza di una fetta di pubblico agli allenamenti del Napoli a Castel Di Sangro.

Saranno infatti mille le persone a cui sarà consentito l’accesso allo stadio Teofilo Patini. Come saranno scelte? Secondo l’indiscrezione raccolta da SpazioNapoli, l’ingresso sarà regolato da biglietti a pagamento. Il prezzo potrebbe essere di 5 euro per l’ingresso.

Intanto, decise anche le amichevoli: triangolare con Castel Di Sangro e L’Aquila il 28 agosto, da confermare invece i test con Teramo e Pescara.