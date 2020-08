De Maggio: “Schick già seguito da Giuntoli. Lo prenderei dando Petagna più otto milioni”

Walter De Maggio è intervenuto a Radio Kiss Kiss durante la trasmissione “Radio Goal” per parlare di calciomercato. Ecco quanto dichiarato:

“A Giuntoli piaceva molto Schick già ai tempi della Sampdoria, poi dopo le visite con la Juve andò alla Roma. Oggi Schick ha un cartellino di 25 milioni di euro dopo che non è stato riscattato dal Lipsia. Io proporrei Petagna più circa 8 milioni per l’attaccante giallorosso, lo prenderei immediatamente. Anche Lasagna è stato per molto un pallino di Giuntoli”.