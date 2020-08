Sfuma uno degli obiettivi del Napoli per la fascia sinistra: Kostas Tsimikas dell’Olympiakos. Il greco classe 96 ha firmato per il Liverpool che lo ha acquistato per 13 milioni di euro. Tsimikas in passato era il nome in lista di diverse squadre italiane tra cui il Napoli.

