Dall’Olanda sono sicuri: diverse squadre su Rick Karsdorp, c’è anche il Napoli

Rick Karsdorp è una conoscenza del campionato italiano. Il giocatore ha giocato con la Roma deludendo le aspettative: solo 12 presenze. Il difensore olandese è stato mandato in prestito al Feyenoord per poi tornare nuovamente in giallorosso.

Gli estimatori verso il giocatore non mancano e dall’Olanda ammettono che ci sono diverse squadre interessate a Karsdorp. Tra queste ci sarebbe il l’Atalanta e il Napoli che avrebbe adocchiato l’ex giocatore della Roma.