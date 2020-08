Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Josip Brekalo del Wolfsburg vuole l’Italia ma in particolare il Napoli. L’esterno croato sta spingendo il suo agente per portarlo a Napoli come vice Insigne. Il giocatore ha segnato 9 reti in 66 presenze. Il suo costo è stato fissato: 20 milioni di euro.

