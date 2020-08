Osimhen: “Non ho detto di voler imitare Maradona, nessuna intervista da quando è venuto a mancare mio padre”

Non l’ha detto, Victor Osimhen. Non ha mai detto di voler imitare Diego Armando Maradona e probabilmente non ha rilasciato nessuna intervista. “Da quando mio padre è venuto a mancare”, dice. Non sarebbero vere, dunque, le dichiarazioni uscite negli scorsi giorni. A smentire è il calciatore stesso, che svela su Twitter:

“Non ho mai detto una cosa del genere, ai giornalisti piace fabbricare bugie. Da quanto è venuto a mancare mio padre non ho mai concesso interviste, fermate questa insensatezza”.

A smentire le dichiarazioni ci aveva già pensato ieri Oma Akatugba, giornalista amico di Osimhen passato all’onore delle cronache nelle ultime settimane.