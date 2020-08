SSC Napoli: “Il Napoli onora il palcoscenico internazionale. Si ricomincia a settembre con un’altra emozionante avventura”

La SSC Napoli, sul suo sito ufficiale, ha commentato la sconfitta contro il Barcellona. Ecco le parole del club:

“Barcellona – La notte del Camp Nou è azulgrana. Il Barcellona batte il Napoli 3-1 e si qualifica ai quarti di finale di Champions League. Finisce l’avventura europea del Napoli che onora il palcoscenico più nobile internazionale restando in partita fino alla fine, tenendo anche sotto palla i catalani per buona parte della ripresa. Gli azzurri colpiscono pure due pali, il primo dei quali in apertura con Mertens che avrebbe potuto cambiare l’inerzia della sfida. Passa per primo, invece, il Barca con un colpo di testa di Lenglet viziato da una spinta su Demme e Koulibly in area. Poi Messi con un numero d’autore griffa il bis catalano. Ancora Messi propizia il rigore che Suarez mette dentro per il 3-0. Il Napoli non molla, nonostante il ciclone catalano, e si rimette in corsa con un rigore procurato da un guizzo di Mertens e segnato da Insigne con freddezza glaciale. Nella ripresa regna l’equlibrio con gli azzurri che schiacciano per vari minuti gli spagnoli dimostrando carattere e qualità. Va avanti il Barcellona, con legittimo merito, ma il Napoli lascia la Champions con la consapevolezza di essere all’altezza del prestigioso cimento. Finisce stasera la stagione azzurra, con in bacheca una Coppa Italia vinta battendo i campioni d’Italia della Juventus. Un trofeo che dà lustro all’annata e lancia energia positiva verso l’orizzonte della prossima stagione. Si ricomincerà a settembre, una nuova ed emozionante avventura azzurra“