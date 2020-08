Tuttosport – Giuntoli in crisi con ADL: c’è la Roma sul direttore sportivo del Napoli

È tempo di calciomercato ma non riguarda solo i calciatori. Secondo quanto raccontato dall’edizione odierna di Tuttosport, il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli sarebbe in crisi. Così la Roma ha messo gli occhi sul direttore sportivo del Napoli e vorrebbe portarlo nella capitale. I giallorossi non confermeranno Petrachi ma stanno pensando anche a Pradè o Sabatini per il ruolo di ds giallorosso.

