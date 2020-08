RAI – Giuntoli non sarà il ds della Roma. Per il dopo Sarri Inzaghi o Zidane, ma dipende da loro

Ciro Venerato, uomo mercato della RAI, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante il programma Radio Goal. Venerato ha parlato della ricerca di un nuovo ds per la Roma, da parte della nuova proprietà, e del possibile erede di Sarri. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La Roma di Friedkin sta facendo un casting per un nuovo direttore sportivo, i più appetibili sono Giuntoli e Paratici. L’attuale ds azzurro vuole rispettare il suo contratto con il Napoli e ha rassicurato Gattuso. È anche rimasto interdetto della notizia di una sua divergenza con De Laurentiis. Quest’ultimo non ha proprio in mente di lasciar andar via Cristiano Giuntoli”.

“Mi aspettavo l’esonero di Sarri già da un po’, Paratici credo rimanga. I nomi più caldi sono Inzaghi, ma bisogna parlare con Lotito e Zidane che fa sempre gola ma si deve vedere se vuole andare via dal Real. Pochettino e Mancini non mi sembrano piste percorribili”.