UFFICIALE – Deciso l’erede di Sarri: Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus!

AGGIORNAMENTO ORE 20:05 – Andrea Pirlo è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus. Insieme all’ex centrocampista bianconero e della Nazionale, ci sarà Roberto Baronio, ex allenatore del Napoli Primavera, ad agire come tecnico in seconda.

Sorprendente alla Juventus. Andrea Pirlo è stato scelto come successore di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera.

A confermarlo è il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio. Il tecnico, che nelle idee iniziali avrebbe dovuto allenare la formazione Under 23, sarà promosso subito in prima squadra.

Pirlo pare sia già nella sede della Juventus e a breve potrebbe arrivare anche l’annuncio ufficiale.

ECCO IL TWEET: