Il Mattino – Napoli pronta alla festa se batte il Barcellona

L’Everest da scalare. Descritta così la partita di stasera dall’allenatore del Napoli, Rino Gattuso. Un’impresa che sfiora l’impossibile e a Napoli tutti lo sanno. Tutti a Napoli conoscono la forza del Barcellona ma sotto sotto tutti un po’ credono nel miracolo. La città è comunque pronta. Pronta a vedere la partita, con maxi schermi e pronta all’eventuale festa in città, come per la finale di Coppa Italia. Come riporta Il Mattino, anche lo scrittore Maurizio De Giovanni ed il noto giornalista sportivo Raffaele Auriemma non escludo nuovi caroselli in caso di passaggio del turno. Ecco quanto dichiarato dai due noti tifosi azzurri.

Auriemma

“Il pallone è rotondo. Se resta rotondo, una possibilità o due il Napoli ce le ha. Per passare il turno si devono verificare tre condizioni: che il Barcellona faccia una partita pessima, che il Napoli faccia una partita spettacolare e un po’ di fortuna”.

De Giovanni

“Quella di stasera è la partita ideale da un punto di vista psicologico. Siamo sfavoriti, sono 12 anni che il Barcellona non manca l’obiettivo quarti di finale. Perciò la serenità non mancherà, e nemmeno le motivazioni. L’assenza del pubblico peserà su Messi e compagni, già delusi per non aver vinto il campionato. Tutto quello che verrà, sarà un di più”.