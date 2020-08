Fedele: “La partita con il Barcellona? Mi interessa solo da tifoso. Questa squadra non ha futuro”

L’ex dirigente, Enrico Fedele, ha parlato ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione “Marte Sport Live“. Ecco quanto dichiarato:

“Questa partita mi interessa relativamente, il mio interesse è solo da tifoso. La qualificazione sarebbe una medaglia di latta. A me interessa solo il futuro del Napoli e questa squadra non ha un futuro, non ha il settore giovanile. Facendo una metafora è un albero senza radici, ricco di frutti che se arriva il vento li spazza via”.

“Giuntoli alla Roma? Fosse il cielo! Non ho mai visto grandi giocatori portati dal direttore sportivo. Vi rendete conto che la primavera è retrocessa? Un settore giovanile che in passato è sparito e ha sempre fornito grandi giocatori alla prima squadra. Comunque ritornando alla gara di stasera, speriamo che il ‘treno bianco’ faccia il miracolo a Lourdes e proceda per Fatima“.