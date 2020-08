De Laurentiis profetico solo una settimana fa: “Non si è trovato come a Napoli”

È la notizia di oggi. Ufficiale l’esonero di Maurizio Sarri dalla panchina della Juventus. L’allenatore toscano non si è mai ambientato al 100% e non è mai riuscito a dare la sua impronta all’organico della vecchia signora. Lo sapeva Aurelio De Laurentiis che è stato profetico soltanto una settimana fa, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. De Laurentiis aveva parlato della differenza di ambientamento tra Napoli e tutte le altre mete di Sarri. Ecco le parole profetiche del presidente azzurro:

“Sarri ha deciso di andare altrove per non rovinare la sua storia qui a Napoli. Per non rischiare. Credo che altrove non si sia trovato come si è trovato a Napoli. Poi sono decisioni personali”