Condò fa il suo pronostico: “Barcellona-Napoli, ecco il risultato esatto”

Stasera ci sarà, come dice Gattuso, “l’Everest da scalare”. Alle ore 21 il Napoli scenderà in campo in un vuoto Camp Nou per provare l’impresa contro i padroni di casa del Barcellona. Tra i tanti pronostici c’è anche quello di Paolo Condò, intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, durante il Punto Nuovo Sport Show. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Per Barcellona-Napoli vedo i partenopei che si qualificano pareggiando 2-2 perché concedono sempre qualcosa”.

Condò ha anche parlato dell’esonero di Sarri:

“Sarri si è trovato a gestire una rosa che non si adatta al suo gioco così ben espresso al Napoli e un po’ meno a Londra, ma pur sempre meglio di Torino. Non ha avuto la forza di porre alcune condizioni, nel momento in cui gli è stato chiesto di diventare allenatore della Juventus. Ha accettato tutto, a prescindere, ma a mente fredda avrebbe dovuto porre le condizioni per il suo tipo di calcio. È un progetto che stava su con gli spilli che è venuto già all’impatto con una squadra modesta come il Lione”.