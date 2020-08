Aggiornamenti da Barcellona: Napoli blindato in hotel, alta la minaccia coronavirus

Troppo alto il rischio contagi, il Napoli non esce dall’albergo. Un vero e proprio bunker, nessuno mette piede fuori fino alla partenza per il Camp Nou, prevista per le 19. Alle ore 21 la squadra di Gattuso sarà in campo per provare l’impresa contro il Barcellona, in mattinata lavoro di stretching in albergo per l’intero gruppo. Aggiornamenti che arrivano da Barcellona dal collega Antonio Moschella, tramite il suo profilo Twitter. Di seguito il tweet:

“34 gradi. Napoli silenzioso nel suo hotel a Barcellona. La squadra stamattina ha svolto lavoro di stretching in palestra e risveglio muscolare. Ma i calciatori non usciranno da questo bunker prima delle 19, quando partiranno per il Camp Nou”.

